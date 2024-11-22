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22 ноября, 20:00

Политика

Путин провел встречу с руководством Минобороны и представителями ОПК

Путин провел встречу с руководством Минобороны и представителями ОПК

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Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. Президент поздравил с успешным завершением испытаний российской ракеты средней дальности "Орешник".

Путин уточнил, что данный ракетный комплекс не является средством массового поражения. Он также сообщил, что "Орешник" не был модернизирован из старых советских систем. По его словам, данный комплекс был создан на базе новейших разработок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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