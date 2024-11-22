Песков прокомментировал заявление Путина о ракете средней дальности "Орешник"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Путина по поводу ракеты средней дальности "Орешник".

Песков отметил, что контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены. Безрассудные действия западных стран, поставляющих ракеты Украине, не останутся без реакции российской стороны, добавил пресс-секретарь.

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