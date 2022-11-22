Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 15:00

Общество

Новости часа: Мишустин рассказал, как засчитают стаж для страховой пенсии мобилизованных

Новости часа: Мишустин рассказал, как засчитают стаж для страховой пенсии мобилизованных

Мишустин заявил о необходимости привлекать частные компании для обеспечения нужд армии РФ

Новости часа: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных на этой неделе

РФ сожалеет, что МАГАТЭ из-за специфики работы не говорит, кто обстреливает ЗАЭС – Песков

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стаж для страховой пенсии мобилизованных будет засчитываться в двойном размере. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о снегопаде и сильном ветре 23 ноября. В связи с этим в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя.

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268, более тысячи пострадали. Об этом сообщили власти страны.

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