Новости часа: Мишустин рассказал, как засчитают стаж для страховой пенсии мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стаж для страховой пенсии мобилизованных будет засчитываться в двойном размере. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о снегопаде и сильном ветре 23 ноября. В связи с этим в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя.

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268, более тысячи пострадали. Об этом сообщили власти страны.