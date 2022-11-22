Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 14:30

Политика

Новости часа: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных на этой неделе

Новости часа: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных на этой неделе

РФ сожалеет, что МАГАТЭ из-за специфики работы не говорит, кто обстреливает ЗАЭС – Песков

В РФ утвердили целевые задания по обеспечению нужд армии в зоне СВО

Добровольцы-участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Авторы жалобы на цирк с Хагги Вагги в Югре надеются повлиять на продажу игрушек

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Новости часа: Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ

Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в России

РФ готова к эффективному международному расследованию убийства российских пленных – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проведет встречу с матерями мобилизованных на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Целевые задачи по обеспечению армейских нужд СВО утвердили. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Москве после реконструкции открыли дорогу между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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