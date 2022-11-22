Новости часа: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных на этой неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проведет встречу с матерями мобилизованных на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Целевые задачи по обеспечению армейских нужд СВО утвердили. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Москве после реконструкции открыли дорогу между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов. Об этом рассказал Сергей Собянин.