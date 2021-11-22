Песков прокомментировал новую версию гибели "Курска"

В Кремле не считают нужным комментировать новые гипотезы о гибели подлодки "Курск", так как следствие уже сделало окончательные выводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что появилась новая версия трагедии, которую озвучил экс-главком Северного флота Вячеслав Попов. Он предположил, что "Курск" мог затонуть из-за столкновения с субмариной флота одной из стран НАТО. Ее название якобы известно с вероятностью 90 процентов, но для того чтобы его озвучить, пока недостаточно доказательств. При этом еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него главной версией является столкновение с неустановленной пока подлодкой. Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.

По официальной версии, трагедия 2000 года произошла из-за взрыва на борту "Курска" одной из торпед. В то же время, по данным российских и иностранных СМИ, в том районе находились две атомные подлодки ВМС США, а также одна британская субмарина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.