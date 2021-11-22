Песков прокомментировал новую версию гибели "Курска"

22 ноября, 19:30
В Кремле не считают нужным комментировать новые гипотезы о гибели подлодки "Курск", так как следствие уже сделало окончательные выводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что появилась новая версия трагедии, которую озвучил экс-главком Северного флота Вячеслав Попов. Он предположил, что "Курск" мог затонуть из-за столкновения с субмариной флота одной из стран НАТО. Ее название якобы известно с вероятностью 90 процентов, но для того чтобы его озвучить, пока недостаточно доказательств. При этом еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него главной версией является столкновение с неустановленной пока подлодкой. Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
По официальной версии, трагедия 2000 года произошла из-за взрыва на борту "Курска" одной из торпед. В то же время, по данным российских и иностранных СМИ, в том районе находились две атомные подлодки ВМС США, а также одна британская субмарина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: