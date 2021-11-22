Песков выразил надежду на стабилизацию ситуации с QR-кодами в Татарстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с введением и проверками QR-кодов на транспорте в Татарстане, передает РИА Новости.

"В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе", – заявил представитель Кремля.

Песков выразил надежду на стабилизацию обстановки в регионе и отметил, что данная мера служит обеспечению безопасности здоровья граждан.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

