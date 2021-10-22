Действие льготной ипотеки распространили на строительство частных домов в РФ

В России расширят программу льготной ипотеки. Она теперь коснется и частных домов. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов. Программа была запущена в прошлом году, как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена еще на один год – до 1 июля 2022 года. Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства", – сказал Мишустин.

Также правительство скорректировало условия программы "Дальневосточная ипотека". Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Как уточнил премьер-министр, это важное изменение, поскольку на некоторых территориях просто не ведется нового строительства.

Также принято решение дополнительно выделить более 14 миллиардов рублей многодетным семьям для компенсации платежей по жилищным кредитам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.