Действие льготной ипотеки распространили на строительство частных домов в РФ

15:45
В России расширят программу льготной ипотеки. Она теперь коснется и частных домов. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.
"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов. Программа была запущена в прошлом году, как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена еще на один год – до 1 июля 2022 года. Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства", – сказал Мишустин.
Также правительство скорректировало условия программы "Дальневосточная ипотека". Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Как уточнил премьер-министр, это важное изменение, поскольку на некоторых территориях просто не ведется нового строительства.
Также принято решение дополнительно выделить более 14 миллиардов рублей многодетным семьям для компенсации платежей по жилищным кредитам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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