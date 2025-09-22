Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 22:30

Политика

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

Песков рассказал, что президент проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин обратился к гостям и участникам финала конкурса "Интервидение"

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию в декабре

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

Путин осмотрел образцы военной техники на учениях "Запад-2025"

Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025"

Скорость движения поездов по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет доходить до 400 км/ч

Путин поздравил Петросяна с 80-летием

Владимир Путин потребовал внимательно следить за планами США по расширению противоракетной обороны, включая возможность размещения перехватчиков в космосе. Об этом президент заявил на заседании Совета безопасности.

В феврале заканчивается срок Договора о стратегических наступательных вооружениях. Это последнее соглашение, которое ограничивает ядерные арсеналы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика