Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

Владимир Путин потребовал внимательно следить за планами США по расширению противоракетной обороны, включая возможность размещения перехватчиков в космосе. Об этом президент заявил на заседании Совета безопасности.

В феврале заканчивается срок Договора о стратегических наступательных вооружениях. Это последнее соглашение, которое ограничивает ядерные арсеналы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

