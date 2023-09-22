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22 сентября, 14:15

Экономика

В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

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Ситуацию с ценами на топливо прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство своевременно отреагировало на изменения.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с топливом везде нестабильна. Однако, по его словам, некоторые проблемы были и в РФ. Он сообщил, что рынок необходимо было регулировать на фоне уборочных работ, потребителей оптового и розничного рынка, а также сельскохозяйственных процессов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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