Новости часа: Мишустин поручил заняться информированием граждан о частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны организовать информирование населения о частичной мобилизации.

Вброс деструктивной информации про частичную мобилизацию зафиксировали в РФ. Об этом заявила комиссия ГД по расследованию иновмешательства.

Совфед может собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным в любое время. Об этом рассказала председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Мобилизованным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Сергей Собянин.