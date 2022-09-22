Мишустин анонсировал введение с 2023 года пособия для семей с низким доходом

Универсальное пособие для семей с низкими доходами предлагается ввести с 1 января 2023. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты. Это выплаты после рождения или усыновления малыша, ежемесячные выплаты на детей.

Универсальное пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Оформить пособие можно будет на госуслугах, в МФЦ или в социальном фонде России.

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