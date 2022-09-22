Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации – Песков

Российское правительство готовит позицию о том, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации, и документальное ее оформление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это девятый пункт указа.

Также Песков прокомментировал сообщения, которые наводнили соцсети по поводу ажиотажа в аэропортах и на КПП после объявления частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря президента, все это очень сильно преувеличено. На этот счет появляется много фейковой информации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.