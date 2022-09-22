Сообщения об ажиотаже в аэропортах после объявления мобилизации в РФ преувеличены – Песков

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, которые наводнили соцсети по поводу ажиотажа в аэропортах и на КПП после объявления частичной мобилизации.

По словам пресс-секретаря президента, все это очень сильно преувеличено. На этот счет появляется много фейковой информации, отметил Песков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.