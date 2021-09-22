Путин наградил полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил пермского стрелка. Также медаль за отличие в охране общественного порядка получит его коллега Владимир Макаров.

Сотрудники ДПС первыми оказались на месте трагедии. Калинин смог остановить нападавшего, выстрелив в него. Затем он сам оказал ему первую помощь. А Макаров в этот момент организовал эвакуацию студентов и преподавателей, которые находились в захваченном здании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.