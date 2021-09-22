Мишустин сообщил о росте зарплат 3 млн россиян в 2022 году

Зарплата почти трех миллионов россиян в 2022 году хоть и немного, но вырастет. Правительство приняло решение увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на тысячу рублей. Теперь это 13,6 тысячи рублей. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Начиная уже с этого года МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума, который сейчас для трудоспособных людей составляет 12 тысяч 702 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.