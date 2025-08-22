Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 23:30

Политика

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных стран, а есть только враждебные элиты в некоторых государствах. Об этом президент сказал на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

Путин отметил, что даже в нынешних условиях российские ученые работают со специалистами из Европы. Государство продолжает поставлять ядерное топливо для западных стран, добавил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

