22 августа, 23:30Политика
Путин заявил, что у России нет недружественных стран
Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных стран, а есть только враждебные элиты в некоторых государствах. Об этом президент сказал на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
Путин отметил, что даже в нынешних условиях российские ученые работают со специалистами из Европы. Государство продолжает поставлять ядерное топливо для западных стран, добавил он.
