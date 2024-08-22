22 августа, 13:15Политика
Владимир Путин поздравил Евгения Поддубного с днем рождения
Владимир Путин поздравил с днем рождения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, которому 22 августа исполнился 41 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент лично позвонил журналисту, получившему тяжелое ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона, и пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Поддубный попал под обстрел ВСУ в начале августа. Он был доставлен для лечения в НИИ скорой помощи Склифосовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.