Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 13:15

Политика

Владимир Путин поздравил Евгения Поддубного с днем рождения

Владимир Путин поздравил Евгения Поддубного с днем рождения

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Владимир Путин поздравил с днем рождения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, которому 22 августа исполнился 41 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент лично позвонил журналисту, получившему тяжелое ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона, и пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Поддубный попал под обстрел ВСУ в начале августа. Он был доставлен для лечения в НИИ скорой помощи Склифосовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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