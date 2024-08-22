Владимир Путин поздравил Евгения Поддубного с днем рождения

Владимир Путин поздравил с днем рождения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, которому 22 августа исполнился 41 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент лично позвонил журналисту, получившему тяжелое ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона, и пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Поддубный попал под обстрел ВСУ в начале августа. Он был доставлен для лечения в НИИ скорой помощи Склифосовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.