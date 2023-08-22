Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира – Путин

За полтора года доля рубля во внешней торговле России выросла более чем втрое. О стабильной и предсказуемой экономической ситуации в стране Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент рассказал, что, по данным Всемирного банка, по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и вышла вперед, обогнав даже Германию, по паритету покупательной способности и объему экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.