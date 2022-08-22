Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей в результате подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Президент назвал убийство журналистки подлым и жестоким преступлением. Дарья Дугина честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России, говорилось в телеграмме с соболезнованиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.