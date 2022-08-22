Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

22 августа отмечается День Государственного флага. Владимир Путин поздравил с праздником россиян. Президент отметил, что российский флаг наряду с гербом и гимном означает независимость, а также утверждает преемственность поколений многонационального народа.

В честь Дня Государственного флага ночью в столице прошел автомобильный флешмоб. Машины выстроились в цветах триколора и колонной проехали по центру города. К акции присоединились сотни москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.