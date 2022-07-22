Новости последнего часа: Владимир Путин дал несколько поручений для кабмина

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Владимир Путин дал сразу несколько поручений кабинету министров. Все они опубликованы на сайте Кремля.

В частности, кабмин должен обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7% годовых. Также к 15 августа должны появится дополнительные механизмы, которые поднимут объем ипотечных займов на уровень не ниже прошлого года.

Кроме того, к осени в России должна заработать программа льготной промышленной ипотеки. Поручения коснулись и бизнеса. В законы внесут поправки, чтобы декриминализовать некоторые нарушения предпринимателей.