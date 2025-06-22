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22 июня, 18:15

Политика

Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории

Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории

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Владимир Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории. Президент сказал, что важно получить обратную связь от учащихся и преподавателей.

В новых учебниках удалось избавиться от многих ложных посылов, которые были в старых изданиях, сообщил председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он также отметил, что новые издания стали удобнее для подготовки к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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