Владимир Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории. Президент сказал, что важно получить обратную связь от учащихся и преподавателей.

В новых учебниках удалось избавиться от многих ложных посылов, которые были в старых изданиях, сообщил председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он также отметил, что новые издания стали удобнее для подготовки к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.