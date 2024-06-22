Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.

Под звуки траурного марша почетный караул установил венок на стойку перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Вместе с главой государства в церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии.

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