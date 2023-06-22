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22 июня, 15:30

Транспорт

Около 42 млрд рублей направят на серийное производство самолета Ту-214 – Мишустин

Около 42 млрд рублей направят на серийное производство самолета Ту-214 – Мишустин

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На серийное производство пассажирского самолета Ту-214 направят почти 42 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли, которое проходит в Казани.

Во время рабочей поездки председатель правительства посетил завод имени Горбунова, на котором выпускается самолет. Он осмотрел цеха и побывал в кабине пилота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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