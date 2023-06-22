Новости часа: Песков заявил, что РФ наблюдает возможный разлад в коллективном Западе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия наблюдает возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские военные каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На Москву надвигаются ливни, сильный ветер и грозы. Жителей просят не парковаться и не стоять под шаткими конструкциями, рассказали в комплексе городского хозяйства.