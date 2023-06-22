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Политика

Новости часа: Песков заявил, что РФ наблюдает возможный разлад в коллективном Западе

Новости часа: Песков заявил, что РФ наблюдает возможный разлад в коллективном Западе

Путин заявил, что Запад передает Украине образцы боевой техники прошлого поколения

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Новости часа: Путин отметил вклад новых образцов бронетехники в решение задач спецоперации

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия наблюдает возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские военные каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На Москву надвигаются ливни, сильный ветер и грозы. Жителей просят не парковаться и не стоять под шаткими конструкциями, рассказали в комплексе городского хозяйства.

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