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Общество

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Традиционная церемония в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла в Александровском саду.

Президента сопровождали ветераны. После павших воинов почтили минутой молчания. Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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