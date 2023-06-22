Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Традиционная церемония в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла в Александровском саду.

Президента сопровождали ветераны. После павших воинов почтили минутой молчания. Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.