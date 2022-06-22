Новости последнего часа: в России утвердили план дорожного строительства на 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России утвердили план дорожного строительства на 5 лет, сообщили в телеграм-канале кабмина.

Еще один бренд испанской Inditex, Oysho, стал доступен на Wildberries. О появлении товаров этой компании рассказали пользователи Сети.

Указатель "Площадь Донецкой Народной Республики" установили у посольства США в Москве. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства.