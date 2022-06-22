Мишустин заявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Ипотека по льготной программе стала дешевле. Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о снижении ставки льготной ипотеки с 9 до 7%. Она будет действовать до конца 2022 года.

Ранее Владимир Путин принял решение сделать ипотеку доступнее. Соответствующие поручение кабинету министров и Центробанку глава государства дал накануне на совещании по строительству и ЖКХ.

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