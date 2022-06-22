Новости последнего часа: Путин заявил об эффективности макроэкономической политики РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Макроэкономическая политика России показывает эффективность, несмотря на санкции, рассказал Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Пожар в столичном ТЦ "Афимолл" начался в вентиляции над парфюмерным магазином. Об этом сообщил очевидец.

Еще 16 станций метро откроют в ТиНАО к 2032 году, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он отметил, что в строительство подземки в ТиНАО уже инвестировано больше 200 миллиардов рублей.