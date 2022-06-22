В День памяти и скорби Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у Кремлевской стены.

Память героев почтил и заммэра Москвы Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.