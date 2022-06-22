Путин на совещании с Совбезом поручил достойно провести единый день голосования

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Речь шла о подготовке к единому дню голосования.

Как отметил президент, провести его надо достойно, в том числе обеспечить все необходимые условия и соблюсти все меры безопасности.

Единый день голосования назначен на 11 сентября. Выборы глав регионов пройдут в 14 субъектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.