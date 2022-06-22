Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у Кремлевской стены.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага. Глава государства почтил память защитников Отечества минутой молчания.

Венок к Могиле Неизвестного солдата возложил также министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, Путин возложил цветы стелам на аллее городов-героев и городов воинской славы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.