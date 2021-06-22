В День памяти и скорби и 80-летнюю годовщину начала Великой Отечественной Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

В церемонии также приняли участие ветераны. Президент пообщался с каждым из них.

В своей речи глава государства говорил о важности сохранения памяти о произошедшем и благодарности тем, кто не вернулся с фронта.

"Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир", – сказал Путин.

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