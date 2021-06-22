Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Церемония, в которой приняли участие ветераны войны, состоялась в Александровском саду. Перед возложением президент поприветствовал ветеранов, затем они прошли к мемориалу Вечного огня и положили цветы.

После этого Путин прошел к Аллее городов-героев и городов воинской славы, где также возложил цветы к каждой из стел.

22 июня – День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Нацистская Германия напала на Советский союз без объявления войны.

В этот день по всей стране организуют памятные акции. На зданиях госучреждений приспущены флаги, на жилых домах вывешивают траурные ленты, отменяют развлекательные мероприятия.

С 2009 года также существует акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.