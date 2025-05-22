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22 мая, 18:15

Политика

Буферную зону безопасности создадут вдоль границы России и Украины

Буферную зону безопасности создадут вдоль границы России и Украины

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Буферную зону безопасности создадут вдоль границы России и Украины. Такое решение уже принято. Об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства.

По словам президента, это касается Курской, Брянской и Белгородской областей, которые пострадали от атак и подвергаются обстрелам. Он отметил, что противник часто выбирает цели, не имеющие военного значения. К ним относятся мирные объекты, дома и люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикарегионывидеоЕкатерина Фоменко

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