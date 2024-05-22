Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Москва стала лидером рейтинга качества жизни в регионах России. Об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Президент подчеркнул, что по рейтингу можно в дальнейшем оценивать действия правительства в регионах. Судя по результатам в целом по стране, за год улучшилась ситуация в образовании. Также стало больше людей, довольных своим жильем и инфраструктурой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.