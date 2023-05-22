Новости часа: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимиру Путину доложили о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сервис "Московской электронной школы" внедрят в образовательные учреждения Московской области. Это следует из соглашения о внедрении этого сервиса.

Российские военные высокоточным оружием поразили ангар с вооружением и боеприпасами ВСУ на аэродроме "Днепр". Это данные Минобороны РФ.