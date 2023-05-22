16:15Происшествия
Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область – Песков
Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Доклад главе государства сделали Минобороны, ФСБ и Погранслужба. В данный момент ведется работа по выдавливанию и уничтожению диверсантов. По словам Пескова, российская сторона понимает цель таких диверсий. Она состоит в том, чтобы отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери Украиной Артемовска.
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