Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область – Песков

Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Доклад главе государства сделали Минобороны, ФСБ и Погранслужба. В данный момент ведется работа по выдавливанию и уничтожению диверсантов. По словам Пескова, российская сторона понимает цель таких диверсий. Она состоит в том, чтобы отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери Украиной Артемовска.

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