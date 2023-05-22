Новости часа: в Кремле прокомментировали контакты по зерновой сделке

Контакты по зерновой сделке продолжатся, но два месяца – небольшой срок, он быстро завершится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Туроператоры не заметили ажиотажного спроса на Грузию после возобновления прямых рейсов из-за высоких цен. Это данные Российского союз туриндустрии.

Желтый уровень опасности из-за вероятности грозы действует в Москве до вечера понедельника, 22 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре.