15:30Общество
Новости часа: в Кремле прокомментировали контакты по зерновой сделке
Контакты по зерновой сделке продолжатся, но два месяца – небольшой срок, он быстро завершится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Туроператоры не заметили ажиотажного спроса на Грузию после возобновления прямых рейсов из-за высоких цен. Это данные Российского союз туриндустрии.
Желтый уровень опасности из-за вероятности грозы действует в Москве до вечера понедельника, 22 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре.