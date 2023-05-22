Условия "Фабрики проектного финансирования" улучшили для инвесторов – Мишустин

Условия "Фабрики проектного финансирования" станут еще более выгодными для инвесторов. О расширении возможностей этого механизма, который помогает привлечь деньги предпринимателей в приоритетные секторы российской экономики, сообщил Михаил Мишустин.

По его словам, программа с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ уже показала свою эффективность в условиях давления Запада. А с обновленными условиями этот инструмент станет еще более привлекательным среди представителей разных сфер бизнеса, отметил премьер-министр.

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