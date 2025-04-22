Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скульптора и художника Зураба Церетели. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Президент отметил, что скончался талантливый художник, посвятивший себя служению искусству и добрым делам.

Прощание с Церетели пройдет в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя с 12:00 до позднего вечера. Похоронят скульптора в субботу, 26 апреля, в Тбилиси рядом с его супругой. За свою жизнь он создал более 5 000 произведений.

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