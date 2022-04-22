Путин поручил заблокировать промышленную зону "Азовсталь" в Мариуполе

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. При этом президент отменил штурм осажденной промышленной зоны завода "Азовсталь".

Путин заявил, что нужно думать о сохранении жизни и здоровья российских солдат и офицеров, а промышленную зону нужно заблокировать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.