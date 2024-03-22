Путин получает информацию о происходящем в "Крокусе" – Песков

Путин получает информацию о происходящем в "Крокус Сити Холле", даны все указания, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Cити Холл" было доложено о начале стрельбы. Он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

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