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Политика

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

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Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали мирный план по Украине, предложенный Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в центре внимания на переговорах были положения китайского плана разрешения конфликта. Он также рассказал, что реакция Запада на поездку Си Цзиньпина в Россию была недружественной и этого следовало ожидать. Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ, главное – это результаты переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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