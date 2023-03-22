Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали мирный план по Украине, предложенный Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в центре внимания на переговорах были положения китайского плана разрешения конфликта. Он также рассказал, что реакция Запада на поездку Си Цзиньпина в Россию была недружественной и этого следовало ожидать. Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ, главное – это результаты переговоров.

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