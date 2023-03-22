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Политика

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг 185 млрд долларов – Путин

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад не позволяет Киеву выйти на мирные переговоры

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На переговорах Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина обсуждали расширение поставок российского газа в Китай. Об этом сообщили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Апрельская погода с потеплением до 13 градусов установится в Москве к выходным. Это данные Гидрометцентра.

Туристический поток по России в этом году вырастет на 30%. Об этом заявили представители туриндустрии.

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