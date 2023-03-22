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Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На переговорах Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина обсуждали расширение поставок российского газа в Китай. Об этом сообщили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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