Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На переговорах Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина обсуждали расширение поставок российского газа в Китай. Об этом сообщили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Апрельская погода с потеплением до 13 градусов установится в Москве к выходным. Это данные Гидрометцентра.

Туристический поток по России в этом году вырастет на 30%. Об этом заявили представители туриндустрии.