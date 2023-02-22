Новости часа: Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках". Перед началом мероприятия для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.

Пожар на складе холодильников в Красноярске локализовали на площади 13 тысяч квадратных метров. Это данные МЧС РФ.

Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся. Об этом рассказал глава делегации РФ Константин Гаврилов.