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22 февраля, 16:45

Политика

Новости часа: Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"

Новости часа: Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"

Путин заявил, что слова "защитник Отечества" имеют святое значение

Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России

"Деньги 24": перемены на столичном рынке жилья

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Новости часа: основные заявления Путина в ходе послания Федеральному собранию

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

Участников СВО пригласили на послание президента Федеральному собранию

Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке спецоперации

Новости часа: Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках". Перед началом мероприятия для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.

Пожар на складе холодильников в Красноярске локализовали на площади 13 тысяч квадратных метров. Это данные МЧС РФ.

Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся. Об этом рассказал глава делегации РФ Константин Гаврилов.

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