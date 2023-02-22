Путин заявил, что слова "защитник Отечества" имеют святое значение

Слова "защитник Отечества" имеют мощное мистическое значение, они по-настоящему святы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на митинг-концерте в честь участников спецоперации в "Лужниках".

Он отметил, что одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш", а образ Родины-матери знаком каждому россиянину. Путин отметил, что в этих словах есть что-то очень близкое каждому человеку.

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