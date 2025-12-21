Путин заявил, что Красный Лиман в ДНР в ближайшее время окажется под контролем ВС РФ

Красный Лиман в ДНР в ближайшее время окажется под контролем российской армии, заявил Владимир Путин во время прямой линии. Президент добавил, что после этого начнется продвижение к Славянску.

На всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО ситуация на данный момент одинаковая и однозначная – российские войска активно наступают, группировки ВСУ пытаются держать оборону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.