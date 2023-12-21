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21 декабря, 14:45

Транспорт

Путин и Собянин запустили движение по скоростной трассе "Восток" от Москвы до Казани

Путин и Собянин запустили движение по скоростной трассе "Восток" от Москвы до Казани

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В четверг, 21 декабря, было запущено движение по новой скоростной федеральной автотрассе "Восток" на участке от Москвы до Казани. В церемонии по видеосвязи приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Для водителей теперь доступен отрезок длиной 810 километров. Трасса проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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