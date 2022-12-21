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Новости

21 декабря, 17:30

Политика

Новости часа: Путин согласился с предложениями Шойгу о структурных изменениях ВС РФ

Новости часа: Путин согласился с предложениями Шойгу о структурных изменениях ВС РФ

Путин заявил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем

Новости часа: Путин заявил о необходимости расширять арсенал современных ударных средств

Российские военные в зоне СВО действуют мужественно и стойко – Путин

Новости часа: Путин заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы

Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области

Путин открыл расширенное заседание Минобороны РФ

Мишустин и Воробьев открыли первый участок Северного обхода Лобни

Песков заявил, что Путин выступит с объемной и важной речью в Минобороны 21 декабря

Новости часа: Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин согласился с предложениями главы Минобороны Сергея Шойгу о структурных изменениях в ВС РФ. При этом, как сообщил президент, российские власти не будут заниматься милитаризацией государства и ее экономической составляющей.

Заторы в столице достигли 9 баллов. Дальше в городе ожидается мокрый снег и ледяной дождь.

Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтом, возобновили досрочно. Об этом сообщил Минтранс.

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