21 декабря, 17:30Политика
Новости часа: Путин согласился с предложениями Шойгу о структурных изменениях ВС РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин согласился с предложениями главы Минобороны Сергея Шойгу о структурных изменениях в ВС РФ. При этом, как сообщил президент, российские власти не будут заниматься милитаризацией государства и ее экономической составляющей.
Заторы в столице достигли 9 баллов. Дальше в городе ожидается мокрый снег и ледяной дождь.
Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтом, возобновили досрочно. Об этом сообщил Минтранс.