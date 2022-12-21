Новости часа: Путин согласился с предложениями Шойгу о структурных изменениях ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин согласился с предложениями главы Минобороны Сергея Шойгу о структурных изменениях в ВС РФ. При этом, как сообщил президент, российские власти не будут заниматься милитаризацией государства и ее экономической составляющей.

Заторы в столице достигли 9 баллов. Дальше в городе ожидается мокрый снег и ледяной дождь.

Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтом, возобновили досрочно. Об этом сообщил Минтранс.